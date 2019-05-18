بنك أوف أمريكا: سعر برنت قد يصل إلى 90 دولارا للبرميل

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قال بنك أوف أمريكا ميريل لينش إن انحسار الحرب التجارية بين أمريكا والصين قد يؤدي إلى انخفاض الدولار وزيادة الطلب العالمي وهو ما قد يدفع، إلى جانب تغييرات أقرتها المنظمة البحرية الدولية لقواعد وقود الشحن، سعر خام برنت للصعود إلى 90 دولارا للبرميل.

وقال البنك “القواعد الجديدة التي أقرتها المنظمة البحرية الدولية بخصوص قوعد وقود الشحن قد تسفر عن أكبر زيادة على الإطلاق في الطلب على نواتج التقطير… والمحصلة النهائية ستتمثل على الأرجح في زيادة ضخمة في الطلب على الوقود من القطاع العالمي لتوليد الكهرباء”.

وستلزم القواعد الجديدة، التي يبدأ سريانها العام القادم، السفن باستخدام أنواع وقود بمحتوى كبريت أقل من 0.5%، مقارنة مع 3.5% حاليا.

ومع ذلك، قال البنك في مذكرة بتاريخ 16 مايو إن الأسعار قد تنخفض إلى 50 دولارا للبرميل إذا أضرت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بثقة المستهلكين، وهو ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تباطؤ اقتصادي.

وصعد سعر النفط إلى 73 دولارا للبرميل اليوم مدعوما بسلسلة تخفيضات في الإمدادات ومخاوف من تعطيل المزيد من شحنات النفط في الشرق الأوسط في ظل تصاعد التوترات. ويتجه السعر لإنهاء الأسبوع على مكاسب.