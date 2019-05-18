شكرا لقرائتكم خبر عن الرسوم الأمريكية على السيارات تكلف ألمانيا 6 مليارات يورو سنوياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الألمانية (دي.آي.إتش.كيه)، أمس، إنه في حال فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25 في المئة على واردات السيارات ومكوناتها، فإن ذلك قد يكلف الاقتصاد الألماني ستة مليارات يورو (6.71 مليار دولار) سنوياً.
وقال مارتن فانسليبن المدير التنفيذي للغرفة في بيان «لكن هذا (القرار) لن يؤثر فقط في المُصنعين الألمان في نهاية المطاف، وإنما أيضاً في المستهلكين في الولايات المتحدة». وقال ثلاثة من مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ل«رويترز»،: إن من المتوقع أن يرجئ ترامب قراراً بخصوص فرض رسوم على واردات السيارات وأجزائها لما يصل إلى ستة أشهر، متفادياً فتح جبهة جديدة في معاركه التجارية العالمية.
(رويترز)
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