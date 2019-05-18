شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يرجئ فرض رسوم على واردات السيارات لستة أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس، أنه سيرجئ لنحو ستة أشهر، قراراً بشأن فرض رسوم جمركية إضافية على واردات قطاع السيارات، فيما تواصل الولايات المتحدة مفاوضات مع شركائها التجاريين خصوصا الاتحاد الأوروبي واليابان.

وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض «من المقرر أن يواصل ممثل التجارة الأمريكي المفاوضات حول اتفاقات» وعليه إبلاغ الرئيس الأمريكي «خلال مهلة 180 يوماً» بنتائج تلك المفاوضات. (أ.ف.ب)

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