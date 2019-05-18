مطاعم فنادق أبوظبي في رمضان تجمع الزوار والعائلات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم



شهدت فنادق أبوظبي حركة نشطة منذ بداية شهر رمضان المبارك، حيث سجلت مطاعم الفنادق إشغالات قياسية بلغت 100%، بينما شهدت حجوزات قاعات المناسبات التي تستضيف فعاليات الإفطار والسحور إقبالاً كبيراً وحجوزات مرتفعة من الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة.

وأفاد مديرو فنادق عاملون في أبوظبي بأن هذه الحركة النشطة أسهمت بشكل كبير في تعويض إشغالات الغرف الفندقية التي شهدت نوعاً من الاستقرار، وجذبت آلاف الزوار والعائلات التي تفضل قضاء فترة الإفطار أو السحور في المطاعم أو الخيام الرمضانية التي أقامتها بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وذكروا أن الفنادق قد حرصت على طرح حسومات على أسعار الغرف من أجل تنشيط الحركة السياحية الداخلية، وجذب مزيد من الزوار والنزلاء إلى أبوظبي.

قال محمد العلوي مدير إدارة العلاقات العامة في فندق قصر الإمارات: إن خيمة القصر الرمضانية تشهد إقبالاً كبيراً من الضيوف والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة منذ بداية شهر رمضان المبارك. وسوف تسهم في تحقيق نمو كبير في إيرادات الفندق هذا العام،

وذكر أن نسبة الحجوزات تتراوح ما بين 90 % إلى 100% بسبب الإقبال الكبير على خيمة القصر الرمضانية.

وأوضح أن خيمة القصر هي الأفخم في أبوظبي، لأنها توفر إطلالات خلابة على الشاطئ. وتوفر المقاعد المريحة المنتشرة في جميع أنحاء الخيمة مساحات مريحة للاستمتاع بالوقت مع الأصدقاء والعائلة طوال شهر رمضان المبارك. ومن خلال مساحة كبيرة مفتوحة لتناول الطعام من بوفيهات الإفطار، إضافة إلى صالة منفصلة ومجلس خاص، يستمتع الضيوف بأفضل الأطباق التقليدية.

وأكد أن فريق المبيعات في قصر الإمارات ما زال يتلقى حجوزات الشركات والأفراد، في حين يتواصل الإقبال الكبير هذا العام على خيمة القصر نظراً لقدوم شهر رمضان باكراً وسط استمرار اعتدال الطقس.

عروض ترويجية

وذكر العلوي أنه ستُطرح عروض ترويجية خاصة للزوار من داخل الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي طوال شهر رمضان وخلال موسم العيد والصيف لهذا العام. لمنحهم فرصة الاستمتاع بإجازة صيفية تفوق الخيال في ربوع هذا القصر المهيب الذي يحتلّ بقعة مثالية ساحرة تُبرز مكانته الرائدة في قطاع الضيافة الفاخرة.

وأوضح العلوي «أنه يمكن للضيوف التمتع بإجازة أسطورية عبر الاستفادة من العرض الصيفي الخاص، وبحسم يصل إلى 25٪ على حجوزات الإقامة. كما سيستمتع الضيوف، إضافة إلى التخفيضات المّذهلة على أسعار الغرف، ببوفيه إفطار يومي فاخر لضيفين بحدٍّ أقصى لكل غرفة، مع فرصة الدخول المجاني إلى لونج القصر عند حجز جناح».

إقبال كبير

ومن جانبه، قال مرشد الشامسي مدير إدارة التشريفات بفندق باب القصر، المشرف العام على «خيمة التسامح»: إن الخيمة الرمضانية تشهد إقبالاً كبيراً من الشركات والمؤسسات في أبوظبي لإقامة مناسبات إفطار وسحور لموظفيها إضافة إلى الأفراد الباحثين عن العيش في الأجواء الرمضانية الحقيقية.

وأشار إلى أن حجم الإشغال في الخيمة الرمضانية يصل إلى نسبة 100% في معظم أيام الأسبوع. وأوضح الشامسي أنه تُمنح

أسعار خاصة بالشركات والمجموعات لوجبات الإفطار والسحور في الخيمة الرمضانية، للمناسبات التي تتضمن 50-500 ضيف، أو في قاعات أصغر حجماً تلائم المناسبات الخاصة التي تتضمن عدداً أقل من الضيوف. حيث يمكنهم الاختيار من بين العديد من لوائح الطعام التي تتضمن تشكيلة واسعة من الأطباق العربية التقليدية والأطباق العالمية الشهيرة.

حجوزات عديدة

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وقال خالد الشرباصي المدير العام لفندق أنانتارا القرم الشرقي: تشهد خيمة أنانتارا إقبالاً متزايداً من العائلات والأصدقاء لقضاء أمتع السهرات الرمضانية الراقية، إضافة إلى حجوزات العديد من الشركات التي تحتفي بموظفيها وعملائها خلال الشهر الكريم. وتوقع أن يصل حجم الإشغال في الخيمة في الأسبوع الثاني من شهر رمضان بنسبة 85% إلى 90%. وأضاف الشرباصي: أود الإشارة إلى أن خيمة أنانتارا لهذا العام تشكل الوجهة المثلى لتناول وجبة السحور في العاصمة، وسط أجواء خيالية وأضواء ساحرة وديكورات فاخرة تحفل بالطابع التراثي الإماراتي الأصيل.

أوقات ممتعة

من جهتها، قالت دوريس هيشت، المديرة العامة لفندق وفلل بارك حياة أبوظبي: لقد شهدنا منذ الأيام الأولى لشهر رمضان المبارك إقبالاً كبيراً من قبل الأفراد والعائلات والشركات لقضاء أوقات ممتعة خلال الإفطار والسحور، الأمر الذي كان له تأثير إيجابي وأسهم في تحقيق إشغالات كبيرة في مطاعم الفنادق.

وذكرت هيشت أن فندق بارك حياة أبوظبي يستعد لاستقبال العائلات والمصطافين في عطلة عيد الفطر السعيد والصيف بباقات وعروض خاصة.

حضور كبير

وقالت جوليا جيماديفا مديرة المبيعات والتسويق في فندق أنداز كابيتال جيت أبوظبي: لقد سجلنا حضوراً كبيراً في مطعم الفندق، حيث حرصت الشركات على تنظيم مناسبات الإفطار والسحور لموظفيها وشركائها لدينا، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في تحقيق إشغال كبير لدينا بالمطعم. وأضافت: إن شهر رمضان من المناسبات المهمة التي نسعى من خلالها إلى طرح عروض سواء في المطاعم أو الغرف الفندقية من أجل تشجيع الجمهور والشركات على قضاء أوقات ممتعة لدينا، وللمساهمة في تنشيط الحركة السياحية الداخلية.

وجهة كاسكيد

كشفت إدارة وجهة كاسكيد الترفيهية في ياس مول أبوظبي عن تقديم باقةٍ من العروض الخاصة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لتوفر للجمهور تجارب استثنائيةً ضمن أجواءٍ شهر رمضان المبارك، ويحظى الجمهور بفرصة تذوق وجبات الإفطار والسحور ضمن صالاتها الداخلية أو في التراسات الخارجية المطلة على النوافير.

وقال بيلي كانيلاس المدير العام لوجهة كاسكيد الترفيهية في ياس مول أبوظبي: لدينا 18 منفذاً للأطعمة والمشروبات، وهي تشهد حالياً إقبالاً كبيراً، وذلك نظراً لتنوع العرض وازدياد الطلب خلال شهر رمضان المبارك، ومما لاشك فيه أن ياس مول يشكل مقصداً أساسياً للعائلات لكونه أكبر مول في أبوظبي، حيث يتسنى للجمهور من خلال وجهة كاسكيد الترفيهية اختبار تجربة إفطارٍ رمضانية متنوعة، بدءاً من الأطباق الإماراتية التقليدية وانتهاءً بالأطباق العصرية المبتكرة والحلويات، وأطباق المقبلات العالمية، طوال أيام الشهر الفضيل.