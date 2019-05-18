شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم «لوكين كوفي» ترتفع 50% في الظهور الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسهم «لوكين كوفي» بنسبة 50٪ في بداية تعاملات جلسة أمس، وذلك في ظهورها الأول في السوق العامة.

الشركة الصينية المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز «LK» بلغت قيمة السهم الواحد لها 25 دولاراً.

وكان الشركة قد سعرت قيمة السهم ب 17 دولاراً في الاكتتاب العام الأولي الخاص بها يوم الخميس، بقيمة سوقية تبلغ نحو 4 مليارات دولار. كما عززت السلسلة التي تتخذ من بكين مقراً لها الاكتتاب العام إلى 33 مليون سهم، بزيادة 3 ملايين عن المخطط في البداية.

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