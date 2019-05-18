زنجبار ..جزيرة التوابل والشواطئ النابضة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: وائل بدرالدين

يقع أرخبيل زنجبار في المحيط الهندي قبالة سواحل تنزانيا، وهو من أكثر الأماكن التي يفضل السياح السفر إليها للابتعاد عن ضجيج المدن. ستستمتع حال زيارته بمياهه البلورية الزرقاء، والحواجز الرملية، ولكن هنالك الكثير من جزر الأرخبيل الصغيرة تعتبر مهجورة تقريباً، ولم يزرها السياح من قبل.

تتمتع جنة العطلات هذه بعجائب لا تعد ولا تحصى، إذ إن تنزانيا مشهورة بمدينتها الساحرة زنجبار. وهما من العجائب الطبيعية التي تتميز بها إفريقيا، وتنفرد بجمال طبيعي رائع سيحيط بك في كل خطوة تخطوها. وسوف تستمتع بكل لحظة من عطلتك في زنجبار، حيث إن هذا المكان مثالي لقضاء العطلات الطويلة أو القصيرة، أو رحلات شهر العسل التي لا تنسى، أو عطلة عائلية جميلة.

يعتبر الصيف الفصل المثالي لزيارة هذا المكان، إذ يمكنك الاستمتاع بعدد لا يحصى من الأنشطة، في أجواء مشمسة ذات طقس متميز. وبمجرد ترجلك من القارب أو الطائرة على أرخبيل زنجبار، ستنتقل عبر أميال وقرون في رحلة عبر التاريخ والزمن، إلى بلاد فارس القديمة وعمان الخلفاء والسلاطين، وإلى الهند بروائحها وعبق عطورها.

تستعيد أزقة ستون تاون في زنجبار ماضي المنازل المبنية على الطراز العربي القديم، مع أبوابها الخشبية المرصعة بالنحاس، ويمارس فيها كبار السن لعبة الباو، وهي من ألعاب الألواح الخشبية التقليدية، في حين تقف النساء بأرديتهن المنسدلة التي تغطي جميع أجزاء الجسم، وتسمى «بوي بوي». وبينما تنشط حياة السكان المحليين على طول الساحل، فإن إيقاع المد والجزر ورياح «المونسون» الموسمية ترسم لوحة أخرى من الجمال والتألق.

تقع جزيرة «بيمبا» التي تغطيها المرتفعات والخضرة، وسط المياه العميقة في المكان الذي يطلق عليه اسم قناة بيمبا، وهي الجزيرة الثانية من جزر الأرخبيل التي نادراً ما يزورها الناس، حيث توجد فيها مستنقعات المانغروف الساحلية المفتوحة على الخلجان المذهلة ذات الرمال البيضاء، والأراضي الزراعية الأنيقة التي تغطي سفوح الجبال.



أنشطة متنوعة



يعتبر بيت العجائب أحد أبرز المباني في ستون تاون القديمة. ويعد هذا الصرح الأنيق في الوقت الحالي المقر الرسمي للمتحف الوطني للتاريخ والثقافة في زنجبار، كما أنه إحدى أكبر المنشآت في الجزيرة. بنى هذا البيت السلطان برغش في عام 1883 ليكون قصراً للاحتفالات والمراسم. وبعد إعادة بنائه عقب تدمير البريطانيين له، استخدم السلطان حمود الطابق العلوي للقصر مقراً سكنياً حتى وفاته. وأصبح المبنى في وقت لاحق المقر السياسي لحزب الثورة الشهير في تنزانيا.

تذكر العديد من المصادر أن أبواب القصر قد تكون أضخم الأبواب المنحوتة في شرق إفريقيا، ويضم في داخله معروضات من ثقافة المراكب الخشبية الكبيرة في المحيط الهندي، ومن الحضارة السواحلية، وأخرى تتعلق بمنطقة زنجبار في القرن التاسع عشر. ويوجد في المبنى عند المدخل نموذج بالحجم الطبيعي لسفينة الموتيبي الشراعية التقليدية السواحلية التي تُصنع من دون استخدام المسامير، إنما ترتبط الألواح الخشبية مع بعضها فقط عن طريق ألياف جوز الهند والأوتاد الخشبية.



بازار دراجاني



تخترق الممرات الضيقة المظلمة لسوق دراجاني الصاخب حواس زواره مع النفحات العرضية من روائح التوابل المختلطة برائحة السمك، وصخب الباعة الذين يروجون لبضائعهم، وأكوام الخضراوات والفواكه ذات الألوان الزاهية، والعشرات من المحلات الصغيرة التي تبيع كل شيء، من العبوات البلاستيكية إلى قطع غيار السيارات. يقع السوق قبالة شارع الخور. ويكون في أفضل حالاته عند الصباح قبل الازدحام وارتفاع درجة الحرارة؟



بيت الأمان

المقبب يضم في السابق المتحف التذكاري للسلام، وهو الآن المقر الرسمي للوثائق والأرشيف، ويعود تاريخه إلى عام 1925 عند افتتاحه بصفته نصباً تذكارياً لاتفاقات إنهاء الحرب العالمية الأولى، وصممه المهندس المعماري البريطاني هنري سنكلير، الذي صمم أيضاً مقر المحكمة العليا الذي يقع على بعد خطوات قليلة من طريق كاوندا.

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الرحلة إلى ستون تاون



يعتبر الكثير من السياح منطقة ستون تاون روح الأرخبيل، حيث يُسهل مزيجها السحري من الأزقة المرصوفة بالحصى على المرء قضاء أيام في التجول، وتتميز ستون تاون بأفضل فنون التزيين المعماري الذي يتجلى في أزقتها المتعرجة والمساجد والمدارس الدينية والكنائس والكاتدرائيات القديمة، وتضم في جنباتها أسواقاً متنوعة للفواكه والخضراوات والأسماك واللحوم والملابس والألعاب والتوابل، إضافة إلى مراكز الفنون وأعمال الحرف اليدوية وغيرها.

يلاحظ الزائر أن كل زاوية في تلك الأزقة والشوارع الضيقة تحمل شيئاً جديداً، فهنالك الكثير من القصور القديمة التي تزدان بشرفاتها الممتدة، وبائعي القهوة المشهورين في هذه المنطقة. ويمكن أن تشاهد المزيج الثقافي الغني للجزيرة على طول الطريق، حيث تلتقي المنازل ذات الطراز العربي بساحاتها الرحبة، والمنازل المتأثرة بالطابع الهندي، والتي تمتاز بشرفاتها المزخرفة والتشبيك، إلى جانب البازارات الشرقية الصاخبة التي تتناوب الظهور مع أكشاك البيع المقامة إلى جانب الشوارع.



أولد فورت



يقع أولد فورت على مسافة ليست بعيدة من بيت العجائب، وهو عبارة عن هيكل معماري ضخم بني عام 1700 تقريباً بواسطة العمانيين العرب في موقع كانت تشغله كنيسة برتغالية، ليكون موقعاً دفاعياً لصد البرتغاليين. وجُدِّد جزئياً في السنوات الأخيرة لإيواء المركز الثقافي في زنجبار، ومكاتب مهرجان زنجبار السينمائي الدولي. هناك مسرح في الهواء الطلق داخل المبنى، يستضيف فرقاً للموسيقى والرقص، كما أن هناك أيضاً مكتباً للمعلومات السياحية ينظم جداول العروض والجولات المفيدة للزائرين، ومطعماً.



شاطئ ناكوبندا



تعد المنطقة الساحلية إيزولا ناكوبندا من أكثر المواقع التي تجب زيارتها في أرخبيل زنجبار. ويطلق عليها شواطئ نجم البحر، حيث تتزين بساحل مدهش من الرمال الذهبية التي تتناثر حول مياه البحر شديدة الزرقة، كما أن هنالك العديد من المقاعد الشاطئية الوثيرة، حيث يمكنك الاسترخاء والاستمتاع بحمامات الشمس.

وإضافة إلى ذلك، توجد الكثير من المقاهي والمحال على جانب الشاطئ، والتي تقدم تشكيلة من العصائر والمشروبات الأفريقية اللذيذة، كما أن الأطعمة المتوفرة على الأكشاك المقامة في الهواء الطلق تعتبر فاخرة جداً، وتمتاز بأسعارها المعقولة، فضلاً عن توفر الوجبات البحرية على الطراز الأفريقي الأصيل، والتي تضفي طابعاً فريداً على المأكولات. توجد أيضاً مرافق لركوب الزوارق والتجديف على الشاطئ، حيث يمكنك أن تستمتع بالبحر من خلال استئجار قارب، أو قضاء اليوم على الشاطئ لمجرد الاسترخاء.



ون أوشن



تشتهر ون أوشن بأنها إحدى أقدم فعاليات الغوص، وهي بين الأنشطة الأكثر تميزاً في تنزانيا بالنسبة لزوارها، وهي الوجهة المناسبة لمحبي الغوص منذ إطلاقها في عام 1993. وقد اشترى رجل الأعمال الأسترالي جاري كريج الشركة في عام 1999، ومنذ ذلك الحين توسعت عملياتها في زنجبار لتشمل بعض أفضل المنتجعات والنزل الشاطئية في الجزيرة، حيث إنها الآن أكبر شركة توفر خدمات الغوص في شرق إفريقيا كلها، وتتخذ من ستون تاون مركزاً رئيسياً لها، وتقوم بتنظيم جولات الغطس في جميع أنحاء الجزيرة للغواصين من جميع المستويات.