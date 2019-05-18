دائرة التسجيل العقاري بالشارقة تُفعّل المبادرات الإنسانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”



أقامت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية ودائرة الشؤون الإسلامية، حفل إفطار جماعي لموظفي الدائرة بمشاركة دار رعاية المسنين، ودار الرعاية الاجتماعية للأطفال، تخللته محاضرة للشيخ عارف الشحي بعنوان: «رمضان شهر القرآن»، إضافة إلى برنامج حواري وتقديم الهدايا للمسنين والأطفال، وذلك في مجمع دور الرعاية الاجتماعية بالشارقة. وأكد عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، أن تنظيم حفل الإفطار بمشاركة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأطفالنا، يهدف إلى إدخال السرور والبهجة والاطمئنان إلى قلوبهم، وتعزيز التواصل الإنساني مع كبار السن في شهر رمضان الفضيل.

وأشار الشامسي إلى أن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، تحرص دائماً على تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تعدّ خطوة نبيلة على طريق تفعيل المبادرات الإنسانية والمجتمعية، والتي تعزز قيم التكافل والتراحم في شهر رمضان الفضيل وفي كل شهور السنة، مضيفاً أن الحفل هو أيضاً ترجمة لمسؤوليتنا الاجتماعية التي نؤمن بها ونعتقد أنها جسر التواصل بين الدائرة من جهة، وبين مختلف فئات المجتمع الذي نعيش ونعمل فيه من أجل بلوغ الأفضل. وعبّر المسنون والأطفال عن سعادتهم بالحفل، كما أشاد مسؤولو المجمع باللفتة الطيبة لدائرة التسجيل العقاري.