الإمارات بين أفضل 30 دولة في «الانفتاح الاقتصادي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: وائل بدر الدين

تصدرت الإمارات مؤشر الانفتاح الاقتصادي للعام الجاري 2019، على المستوى الإقليمي، واحتلت المركز ال 30 عالمياً، في التقرير الذي دشنه معهد «ليجاتوم» البريطاني بالتعاون مع مؤسسة «تمبليتون وورلد تشاريتي فاونديشن»، وهو المؤشر الذي تصدرته هونج كونج، وتلتها كل من سنغافورة وهولندا وسويسرا والدانمارك على التوالي، وتقدمت فيه الإمارات على دول مثل إيطاليا وماليزيا وتركيا والمجر وجنوب إفريقيا، وغيرها.

ويعنى هذا المؤشر الجديد بقياس عدد من العناصر الرئيسية والفرعية التي تتضمن البنى التحتية وسهولة النفاذ إلى الأسواق، وهو العنصر الذي احتلت فيه الإمارات المركز ال 21 على مستوى العالم، إضافة إلى البيئة الاستثمارية وبيئة المشروعات التجارية، فضلاً عن العنصر الخاص بالحوكمة، إضافة إلى أنه يقيس العوامل التي تعزز من جودة البيئة التجارية ونشاطها.

وأكد التقرير، أن الإمارات هي المثال الأفضل للإصلاحات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي من بين الدول الأفضل من حيث التشريعات والقوانين الخاصة بالأعمال التجارية، علاوة على أنها سجلت أفضل تحسن في المؤشر على مستوى المنطقة، وهي الدولة التي حافظت على نمو مستدام في العديد من المجالات الاقتصادية وفقاً للعديد من المؤشرات العالمية منذ العام 2009.

..والسادسة عالمياً في استقطاب الجاليات

حلت الإمارات من بين أكثر الدول استقطاباً للجاليات من جميع أنحاء العالم، وفقاً لبيانات صادرة عن الأمم المتحدة ومؤسسة «جيليس بيسون» الفرنسية للدراسات. ويوجد نحو أكثر من 200 جنسية تقيم وتعمل في دولة الإمارات. وجاءت الإمارات في المركز السادس بتصنيف الدول، التي تصدرتها الولايات المتحدة الأمريكية، تلتها روسيا في المركز الثاني، ثم السعودية ثالثاً، وألمانيا في المركز الرابع، والمملكة المتحدة خامسةً. وتعتبر الجالية الهندية من أكبر المجتمعات، تليها الجالية الباكستانية.