جمارك دبي تنظم الملتقى الرمضاني النسائي الأول للدوائر الحكومية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



نظمت جمارك دبي ملتقى السحور الرمضاني النسائي الأول على مستوى الدوائر الحكومية في دبي، بحضور عدد من موظفات الدوائر الحكومية في الإمارة، في قاعة الملتقى بمركز دبي التجاري العالمي.

وجاء تنظيم السحور الرمضاني النسائي الأول بمبادرة من اللجنة النسائية في جمارك دبي كأول تجمع لموظفات الدوائر الحكومية في إمارة دبي، لبث روح الود والتواصل والتفاعل الإيجابي بين الموظفات كأسرة واحدة في شهر رمضان المبارك.

شمل برنامج الفعاليات لملتقى السحور الرمضاني النسائي الأول للدائرة، أداء صلاتي العشاء والتراويح، وإقامة محاضرة انقسمت إلى جزأين، الأول كان بعنوان «مقومات البيت الإماراتي السعيد من الناحية الدينية» قدمها فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الله الملا مختص رئيسي وعظ وإرشاد بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، تناول فيها عدداً من المحاور، أهمها «حسن الاختيار، أسس البيت السعيد، صلاح الأبناء، التنازل والتضحية، المودة والرحمة وأخيراً المسؤوليات وتوزيع الأدوار بين أفراد الأسرة». فيما شهد الجزء الثاني من المحاضرة «مقومات البيت الإماراتي السعيد من الناحية الأسرية»، قدمها عبد العزيز محمد الحمادي مدير إدارة التلاحم الأسري في هيئة تنمية المجتمع، والحديث عن الكفاءة والتوافق في الأسرة من خلال الاعتدال والتوازن مع التواصل الأسري والحوار مع الأبناء، بالإضافة إلى الفقرات الترفيهية.

وقالت مريم خليفة الشامسي رئيسة اللجنة النسائية في جمارك دبي: يعد ملتقى السحور الرمضاني النسائي الأول، تجربة مميزة لتغيير أجواء العمل في هذا الشهر الفضيل، مشيرة إلى القيم والمعاني السامية التي يتميز بها شهر رمضان المبارك حيث تنفيذ مبادرات إنسانية وخيرية تهدف إلى التكاتف والتراحم بين كل فئات المجتمع، وقد ضربت الإمارات أروع الأمثلة في عمل الخير وتنفيذه من خلال مبادرات داخل وخارج الدولة.

وأشارت إلى دور جمارك دبي في زيادة الوعي والإدراك العام بقيم المسؤولية المجتمعية وبمفهومها، وأهمية الشراكة التنموية المستدامة والعمل المشترك مع المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة لإسعاد المجتمع الداخلي والخارجي، من خلال نشر روح الإيجابية، والمشاركة فيها.



جمع التبرعات



وصاحب السحور الرمضاني النسائي الأول على مستوى الدوائر الحكومية في دبي، مساهمة الحضور في جمع تبرعات نقدية لكسوة العيد للأيتام من خلال مبادرة «حصالة الأيتام» التي تذهب ريعها إلى جمعية الهلال الأحمر، كما تم أيضاً إطلاق حملة التبرع بالملابس المستعملة الصالحة للاستعمال، من خلال توفير صناديق تابعة لهيئة الأعمال الخيرية في دبي، حيث سيتم وضع الصناديق في مقر جمارك دبي الرئيسي، ودعوة الموظفين للمساهمة في الحملة.