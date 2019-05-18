شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرون يعزفون عن الأسهم ويتجهون إلى السندات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال خبراء لدى بنك أوف أمريكا ميريل لينش، إن المستثمرين سحبوا أموالاً بقيمة 19.5 مليار دولار من الأسهم في الأسبوع المنتهي في 15 مايو/ أيار، بينما ضخوا 5.1 مليار دولار في السندات التي شهدت تدفقات للأسبوع داخلة التاسع عشر. وأضاف الخبراء استناداً إلى بيانات التدفقات لدى «إي.بي.إف.آر» أن التدفقات الخارجة من ديون الأسواق الناشئة بلغت 2.9 مليار دولار، وهي الأكبر منذ يونيو/ حزيران 2018. (روتيرز)

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