«حياة» تخطط لافتتاح 6 فنادق في الإمارات والسعودية

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أفادت مجموعة حياة للفنادق بأنها تخطط لافتتاح 13 فندقاً جديداً بحلول عام 2023 في منطقة الشرق الأوسط، تضم 3400 غرفة، مشيرة إلى أن السوقين الإماراتي والسعودي سيشهدان افتتاح 6 فنادق، ضمن استراتيجية توسع المجموعة للسنوات الثلاث المقبلة.

وقال نائب رئيس التطوير الإقليمي في مجموعة حياة للفنادق، لودفيج بولدوكيان، إن المجموعة شاركت في معرض سوق السفر العربي 2019 بدبي، للتعرف إلى الفرص الموجودة والاستثمارات الفندقية الكبيرة في المنطقة، خصوصاً في دولة الإمارات والسعودية»، متوقعاً افتتاح المجموعة ل13 فندقاً جديداً بحلول عام 2023 في منطقة الشرق الأوسط، تضم 3400 غرفة.

وذكر أن «الإمارات والسعودية ستشهدان افتتاح ستة فنادق جديدة للمجموعة، ضمن استراتيجية التوسع، على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، مع وجود خطط لإطلاق علامة تجارية جديدة في المنطقة بحلول عام 2022».