11 % متوسط «التوطين» في 29 شركة بسوق دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أنور داود

بلغ متوسط نسبة التوطين في 29 شركة وطنية مدرجة في سوق دبي المالي (باستثناء البنوك) بنهاية العام 2018 نحو 11%، وذلك وفقاً لتحليل أجرته ”الخليج 365” على تقارير الحوكمة التي تظهر نسبة التوطين في الشركات.

وأظهر التحليل التزام غالبية الشركات بعملية التوطين، لكن تختلف النسب من شركة إلى أخرى، حيث جاءت شركة سوق دبي المالي، في صدارة الشركات التي لديها أعلى نسبة توطين بنهاية العام 2018 بنسبة 58%، وبحسب تقرير «الحوكمة»، استطاع السوق الحفاظ على معدل توطين يتجاوز ال 50 %على مدى السنوات الثلاث الماضية.

كما جاءت «تبريد» في المركز الثاني، كأعلى شركة لديها مواطنون عاملون ضمن القوى العاملة، بنسبة توطين بلغت 39%، بينما جاءت «الإمارات للاتصالات المتكاملة» في المركز الثالث بنسبة توطين بلغت 31.04% وذلك على صعيد الشركة. بينما ترتفع نسبة التوطين في فئة رئيس إدارة تنفيذي إلى 55.56%، و 65.33% في فئة مساعد و43.06% في فئة اختصاصي، و39.34% في فئة نائب رئيس، و 25.12% مدير أول، و 24.77% مدير.

وجاءت «أرابتك القابضة» في المركز الرابع من حيث نسبة التوطين بنحو 32.3%، مع استبعاد العمال بالنسبة للشركات في مجال المقاولات، وبحسب الشركة، فإنها تقوم بتطبيق سياسات واستراتيجية التوطين بهدف زيادة النسبة وتحسينها في 2019.

وفي المركز الخامس، جاءت «دبي للاستثمار» محققة إجمالي نسبة توطين بنحو 14% حتى نهاية العام الماضي، فيما بلغت نسبة التوطين من الإدارة التنفيذية نحو 45%.

وأشار التحليل إلى أن شركة مدرجة واحدة من الشركات المعلنة عن تقارير الحوكمة ليس لديها أي مواطن إماراتي يعمل فيها، فيما يعمل مواطن إماراتي واحد فقط في شركة أخرى.

أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع في وقت سابق، نموذجاً جديداً لتقرير الحوكمة، ألزمت به الشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية بتضمين بند يبين نسبة التوطين في الشركة بنهاية العام. موضحة أنه يستبعد العمال بالنسبة للشركات العاملة في مجال المقاولات.