6 نصائح للحماية من القرصنة في موسم السفر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مجرمو الإنترنت لديهم طرق عدة للوصول إلى المسافرين أينما كانوا، وفقاً لفريق البحث والتحليل العالمي لدى كاسبرسكي لاب، وبوسعهم مثلاً، تنفيذ هجمات على شبكات الإنترنت اللاسلكية العامة لسرقة البيانات المصرفية للمستخدمين المتصلين بالإنترنت عبر هذه الشبكات، وعادة ما يبتلع المسافر الطعم لأن الاتصال بشبكة إنترنت لاسلكية يكون الخيار الوحيد أمامهم غالباً للبقاء على اتصال، دون اتخاذ احتياطات إضافية مثل الاتصال بهذه الشبكات عبر شبكة افتراضية خاصة VPN

وقد يحظى النشالون، من جانب آخر، بأكثر مما كانوا يأملون عند سرقة هاتف ذكي غير محميّ بكلمة مرور، لا سيما وأن نصف المستخدمين (52%) لا يزالون غير معنيين بحماية هواتفهم برقم سري، في حين أن 22% منهم فقط يستخدمون حلولاً ضد السرقة. وتنصح كاسبرسكي لاب المسافرين، سواء للعمل أو للاستجمام، باتباع بعض التدابير لضمان سفر آمن:

1 - إجراء نسخ احتياطي للبيانات على الأجهزة، سواء على السحابة أو جهاز حاسوب.

2 - استخدام تطبيقات تتبّع الأجهزة في حالة فقدها، ومنها تطبيق Find my iPhone لأنظمة iOS وFind My Device لأنظمة Android.

3 - وضع رقم سري أو كلمة مرور لحماية الجهاز، ضماناً للحفاظ على أمن البيانات ومنع المجرمين من الوصول إليها إذا فُقد الجهاز أو سُرق.

4 - الامتناع عن نشر تحديثات تشي بموقع المسافر أو تحركاته على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي قد تُستخدم من قبل المجرمين.

5 - توخّي الحذر بشأن الاتصال عبر شبكات الإنترنت اللاسلكية العامة التي قد تكون خطرة، إذ يُنصح بعدم إجراء أي معاملات مالية أو مشاركة أي معلومات حساسة أثناء الاتصال عبر هذه الشبكات، مع أهمية استخدام التقنيات الخاصة بحماية حركة البيانات من أجل حماية الاتصال بالإنترنت.

6 - إطلاع المعنيين في قسم تقنية المعلومات في الشركة للاسترشاد بشأن الأدوات والطرق التي تتيح الوصول إلى أهم مستندات العمل من دون التعرّض للمهاجمين، مع الحرص على الاتصال بالمعنيين قبل فترة كافية من السفر نظراً لأن بعض الإجراءات قد يستغرق الإعداد لها وقتاً طويلاً.