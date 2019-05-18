شكرا لقرائتكم خبر عن «فرانس برس»: ميناء الفجيرة شريان نفطي على البحار المفتوحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سلّطت وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس) في تقرير الضوء على ميناء الفجيرة، وموقعه الاستراتيجي، شرق الإمارات، على بعد نحو 180 كلم من أبوظبي.
وقال التقرير، إن ميناء الفجيرة هو المرفأ الإماراتي الوحيد المتعدد الاستخدامات على ساحل بحر العرب، خارج مضيق هرمز، ويجري فيه تخزين وشحن النفط الإماراتي الخام؛ حيث تحوّلت الفجيرة في العقود الأخيرة إلى لاعب في قطاع النفط الإماراتي، كونها تضم منصتين لتصدير الخام في مينائها، إلى جانب خزّانات نفطية ضخمة، وخط أنابيب ينقل النفط إليها انطلاقاً من أبوظبي.
ويبلغ طول خط الأنابيب 406 كيلومترات، وينقل 600 ألف برميل من النفط يومياً من أبوظبي إلى الفجيرة. ويمكن أن ترتفع طاقته لتبلغ 1.6 مليون برميل في اليوم.
وبحسب التقرير، تتمتع منصتا التصدير في ميناء الفجيرة بالقدرة على التعامل مع 50 ألف طن من النفط سنوياً، واستقبال ناقلات النفط العملاقة.
ويضم الميناء خزانات نفطية ضخمة تقدّر سعتها بنحو 10 ملايين طن من الخام، أي حوالي 70 مليون برميل. وكانت أبوظبي منحت مؤخراً عقداً بقيمة 1.2 مليار دولار لإنشاء محطة تخزين جديدة بسعة 42 مليون برميل.
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