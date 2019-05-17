كندا والولايات المتحدة تتفقان على إلغاء الرسوم على الصلب والالمنيوم

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

توصلت الولايات المتحدة وكندا الى اتفاق لالغاء الرسوم الجمركية على واردات الصلب والالمنيوم الكندية المفروضة من واشنطن، بحسب ما أعلن البلدان الجمعة في بيان مشترك أنهى نزاعا تجاريا استمر أشهرا.

وكان دونالد ترامب فرض في حزيران/يونيو 2018 رسوما بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب و10 في المئة على واردات الالمنيوم من كندا. وردت كندا بفرض رسوم على منتجات اميركية بقيمة 11 مليار يورو على خلفية إعادة التفاوض على اتفاق للتبادل الحر في اميركا الشمالية بناء على رغبة واشنطن.

والتزم البلدان أن يلغيا في غضون يومين، الرسوم الجمركية على الصلب والالمنيوم الكندي من جهة والرسوم التي فرضتها كندا كرد فعل من جهة اخرى، بحسب البيان.

كما اتفقا على انهاء "كافة الاجراءات القائمة بينهما في منظمة التجارة العالمية"، بعدما تقدمت كندا بشكوى امام المنظمة في حزيران/يونيو 2018.

كما اتفقا على اتخاذ اجراءات مشتركة لمنع "توريد الصلب والالمنيوم المدعوم بطريقة غير شرعية و، او الذي يباع باسعار اغراق" و"عبور الصلب والالمنيوم المصنع في أماكن اخرى غير كندا والولايات المتحدة الى كل من البلدين".

Advertisements

وكندا هي اكبر مزود أجنبي للولايات المتحدة لمنتجات الصلب والالمنيوم.

وكانت واشنطن فرضت رسوما جمركية بداعي "أمنها القومي"، ما أثار غضب كندا التي رأت في القرار وسيلة من ادارة ترامب لممارسة ضغط اضافي لابرام اتفاق جديد شمال اميركي للتجارة الحرة.

وتم ابرام الاتفاق الجديد الذي يشمل الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في 30 ايلول/سبتمبر 2018 بعد ماراتون من المفاوضات التجارية استمر 13 شهرا. وتم توقيع الاتفاق في 30 تشرين الثاني/نوفمبر.

لكن الاتفاق لا يزال ينتظر المصادقة في الدول الثلاث وجعلت اوتاوا من الغاء الرسوم الجمركية الاميركية شرطا مسبقا للمصادقة.