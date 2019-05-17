شكرا لقرائتكم وفد خليجي يزور مجموعة "أستر دي إم' للرعاية الصحية في الهند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كاليكات، الهند – عبده المهدي | منذ 5 ساعات في 17 مايو 2019 - اخر تحديث في 17 مايو 2019 / 18:31

زار وفد إعلامي خليجي أخيراً مجموعة "أستر دي إم" للرعاية الصحية في الهند، وشملت الزيارة مدن كاليكات وكوتشي وواياناد الهندية للتعرف على برامج السياحة العلاجية التي تقدمها المجموعة وخدمات الرعاية الصحية المتكاملة لها حيث تمتلك 353 منشأة موزعة على مختلف دول المجلس والفلبين والهند، بما في ذلك مستشفى سند متعدد التخصصات في الرياض الذي تم ضمه إلى المجموعة في عام 2015، و تبلغ سعته الاستيعابية حوالي 350 سرير.



وبدأ الوفد جولته بزيادة مستشفى أستر ميمز في كاليكات وتعرف على الخدمات والرعاية الصحية التى يقدمها المستشفى والتي تضم مركز رعاية متعدد التخصصات ومراكز التميز للعلاجات المتطوّرة في مجال العمليات التجميلية وزراعة الأعضاء المتعددة والجراحات العصبية.

وشملت الجولة زيارة الوفد معهد دي إم واياناد للعلوم الطبية وتعرف على المعهد والاقسام التى يضمها والمستشفى التعليمي الذي صمم ليناسب الطلاب الهنود والأجانب على حدٍ سواء ومناطق ومساحات منفصلة مخصصة للدراسات الأكاديمية.

Advertisements

ويخدم المستشفى كلية الطب ومقاطعة واياناد والمناطق المجاورة وتقديم الدعم من خلال 200 طبيب و500 ممرض وغيرهم من موظفي الدعم.

وزار الوفد مدينة أستر الطبية كوتشي التي تأسست عام 2014 وتضم حالياً 10 مراكز للتميز متخصصة في علوم القلب، وعلوم الأعصاب، وجراحة العظام، وأمراض الروماتيزم، وأمراض الكلى والمسالك البولية، وعلم الأورام، وصحة المرأة، وصحة الطفل والمراهقين، والجهاز الهضمي، ورعاية الكبد المتكاملة، وزراعة الأعضاء، والجراحة الروبوتية.

يذكر أن مجموعة "أستر دي إم" للرعاية الصحية قد أنشأت على يد الدكتور أزاد موبين والذي ابتدأ من عيادة واحدة في دبي عام 1987 ونجح على مدى الأعوام الثلاثين الماضية في تحقيق حضور بشكلٍ كبير في دول مجلس التعاون الخليجي والهند كما يشغل الدكتور أزاد حالياً منصب رئيس مجلس الإدارة المؤسس والعضو المنتدب للمجموعة.

كما تدير المجموعة أعمالها في كافة مجالات الرعاية الصحية، حيث يشمل ذلك المستشفيات والعيادات والصيدليات التي تندرج تحت العلامات التجارية: أستر وميدكير وأكسيس وتمتلك المجموعة بشكلٍ إجمالي 21 مستشفى و113 عيادة و219 صيدلية، يتوزّع 11 مستشفى و9 عيادات منها في أرجاء الهند.