42.6 ألف شهادة إعفاء ضريبي للمسكن الأول بنهاية أبريل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بلغ إجمالي عدد شهادات الإعفاء من سداد ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول الصادرة حتى نهاية أبريل 2019 نحو 42.63 ألف شهادة إعفاء ضريبي.

وأوضحت وزارة الإسكان أن عدد الشهادات الصادرة لمستفيدي الوزارة بلغ 26.65 ألف شهادة، فيما تم إصدار 7466 شهادة لمستفيدي صندوق التنمية العقاري، و8514 شهادة للمستفيدين من خارج قوائم الوزارة والصندوق العقاري.

ويمكن لأي مواطن يرغب في تملك منزله الأول الاستفادة من تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة حتى وإن لم يكن من المدرجين ضمن قوائم الوزارة أو صندوق التنمية العقارية.

وتتولى وزارة الإسكان معالجة البيانات والتأكد من مطابقة الشروط، ثم إصدار شهادة استحقاق تفيد بأهلية المواطن الراغب في الشراء، يقوم بتقديمها إلى مورد العقار عند الشراء، وسوف يتم سداد ضريبة القيمة المضافة إلى المورد مباشرة عن طريق الوزارة بعد التحقق من سلامة عملية البيع والشراء واستلام جميع الوثائق المطلوبة للسداد من مورد العقار.

5.5آلاف شهادة

وبلغ عدد شهادات الاستحقاق الصادرة عن طريق بوابة الضريبة 37.14 ألف شهادة حتى نهاية مارس 2019، وهو ما يعني إصدار 5.49 آلاف شهادة خلال شهر.

وتتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول بحد أقصى 42.5 ألف ريال، تمثل ضريبة 5% من سعر المنزل بحد أقصى 850 ألف ريال.

وصدر مطلع 2018، حزمة من الأوامر الملكية تهدف إلى التخفيف عن المواطنين الأعباء الاقتصادية وتضمنت تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد عن مبلغ 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.

55 ألف أسرة استفادت

في سياق آخر أفاد تقرير برنامج «سكني» لشهر أبريل بأن عدد المستفيدين من الحلول السكنية التي يتيحها البرنامج، حتى أبريل الماضي بلغ 54,965 أسرة، منها 27,883 أسرة تمكنت من الحصول على منازل.

وأشار إلى أنه في شهر أبريل وحده استفادت 14,728 أسرة من الخيارات التمويلية والسكنية، ونحو 7088 أسرة تمكنت من الحصول على منازل.

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واستعرض التقرير متابعة تنفيذ أعمال البناء في 53 مشروعا سكنيا يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، إذ توفر أكثر من 100 ألف وحدة سكنية تتوزع في مختلف مناطق المملكة، وتتميز بكونها مجمعات سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، وتوفر لساكنيها بيئة سكنية متكاملة.

40 مشروعا جاهزا

وبحسب التقرير، هناك أكثر من 40 مشروعا سكنيا جاهزا من المشاريع السكنية التي تنفذها الوزارة لتوفير آلاف الوحدات، وتمتاز بجاهزيتها للسكن بمتوسط أسعار 350 ألف ريال، حيث تشهد هذه المشاريع إقبالا من المواطنين انعكس على نسب الحجوزات فيها، وتتميز بتكامل البنية التحتية التي تشمل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والإنارة والأرصفة وسفلتة الطرق والمسطحات الخضراء والحدائق والمرافق الخدمية العامة.

18 مخططا إضافيا

وذكر «سكني» أنه تم إضافة 18 مخططا جديدا للأراضي السكنية المجانية خلال شهر أبريل لتوفير 4214 قطعة أرض في 7 مناطق، وتتيح وزارة الإسكان من خلال برنامج «سكني» منصة الكترونية تعرض من خلالها المخططات السكنية بشكل الكتروني، حيث يمكن للمستفيد اختيار الأرض المناسبة له ضمن 80 مخططا سكنيا تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة، ويمكن الاطلاع عليها من خلال البوابة الالكترونية لـ «سكني».

شهادات الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول:

(حتى نهاية أبريل 2019)

الإجمالي 42,630 ألف شهادة

تتوزع على:

26,650 ألف شهادة لمستفيدي الوزارة

7,466 شهادة لمستفيدي صندوق التنمية العقاري

8,514 شهادة للمستفيدين من خارج قوائم الوزارة والصندوق