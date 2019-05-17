شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد البورصة..المؤشر الرئيسى للبورصة يفقد 401 نقطة خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.85% خاسراً عدد 401 نقطة ليغلق عند مستوى 13659.73 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 608.98 نقطة. وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 2.11% مغلقًا عند مستوى 1546.43 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 2.46% مغلقًا عند مستوى 16910.54 نقطة.

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