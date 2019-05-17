أرامكو تزيد إمدادات الخام إلى مؤسسة النفط الهندية بمقدار مليوني برميل شهريا

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قال مسؤول تنفيذي في مؤسسة النفط الهندية، اليوم الجمعة، إن أرامكو السعودية ستزود المؤسسة التي تديرها الدولة بكمية إضافية قدرها مليوني برميل من الخام شهريا في الفترة من يوليو حتى ديسمبر، بينما تتطلع نيودلهي

لتعويض الفاقد في الإمدادات من إيران بسبب العقوبات الأمريكية.

وفي الشهر الماضي، أجرت السعودية اتصالات مع مشترين هنود عارضة عليهم إمدادات إضافية لتعويض فاقد النفط الإيراني بعد سريان عقوبات أمريكية.

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وفرضت الولايات المتحدة، عقوبات جديدة على إيران في نوفمبر من العام الماضي، لكنها منحت إعفاءات مدتها ستة أشهر لثماني دول، من بينها الهند، مما سمح لها باستيراد بعض النفط الإيراني، ولم يتم تجديد تلك الإعفاءات.

وترتبط مؤسسة النفط الهندية باتفاق محدد الأجل لشراء 5.6 مليون طن من أرامكو السعودية في السنة المالية 2019-2020 التي بدأت في الأول من أبريل وتملك خيارا لشراء كمية إضافية قدرها مليوني طن.

وقال إيه كيه شارما المدير (المالي) لمؤسسة النفط الهندية: “أبلغناهم أننا سنأخذ مليوني برميل شهريا لمدة ستة أشهر اعتبارًا من يوليو (نحو 1.6 مليون طن في المجمل)، وهم وافقوا”.