الاقتصاد

صندوق النقد يوافق على صرف شريحة نهائية بقيمة ملياري دولار من قرض لمصر

0 نشر
محمد المسلمي 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع صندوق النقد يوافق على صرف شريحة نهائية بقيمة ملياري دولار من قرض لمصر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، إن فريقه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر لصرف شريحة نهائية بقيمة ملياري دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار.

ووقعت مصر، برنامج القرض البالغة مدته ثلاث سنوات في 2016.

Advertisements

وفي إطار البرنامج، تنفذ مصر إصلاحات اقتصادية تشمل خفضا كبيرا لقيمة العملة، وإجراء تقليصات كبيرة على دعم الطاقة وتطبيق ضرائب جديدة.

وقال الصندوق في بيان، إن السياسات المالية وسعر الصرف المرن ساهما في الاستقرار الاقتصادي و”تعزيز صلابة مصر في مواجهة الصدمات الخارجية”.

وأضاف: “في الفترة القادمة، نرحب وندعم رغبة السلطات المصرية فى تعميق الإصلاحات الهيكلية لتيسير النمو الاحتوائي وخلق فرص العمل للجميع”.

وما زال الاتفاق على مستوى الخبراء بحاجة لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صندوق النقد يوافق على صرف شريحة نهائية بقيمة ملياري دولار من قرض لمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا