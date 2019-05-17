الان تتابع صندوق النقد يوافق على صرف شريحة نهائية بقيمة ملياري دولار من قرض لمصر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
قال صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، إن فريقه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر لصرف شريحة نهائية بقيمة ملياري دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار.
ووقعت مصر، برنامج القرض البالغة مدته ثلاث سنوات في 2016.
وفي إطار البرنامج، تنفذ مصر إصلاحات اقتصادية تشمل خفضا كبيرا لقيمة العملة، وإجراء تقليصات كبيرة على دعم الطاقة وتطبيق ضرائب جديدة.
وقال الصندوق في بيان، إن السياسات المالية وسعر الصرف المرن ساهما في الاستقرار الاقتصادي و”تعزيز صلابة مصر في مواجهة الصدمات الخارجية”.
وأضاف: “في الفترة القادمة، نرحب وندعم رغبة السلطات المصرية فى تعميق الإصلاحات الهيكلية لتيسير النمو الاحتوائي وخلق فرص العمل للجميع”.
وما زال الاتفاق على مستوى الخبراء بحاجة لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
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