الان تتابع ترامب يؤجل فرض رسوم جمركية على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 4:19 م, 17 مايو 2019 م التعليقات: 0 لمدة 180 يوما أرجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرارًا بشأن إمكانية فرض رسوم جمركية خاصة على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي ومناطق أخرى. وجاء في بيان للرئيس الأمريكي تم نشره، اليوم الجمعة، أن هذا التأجيل يسري لمدة 180 يوما.

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