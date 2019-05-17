شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تخسر 17.1 مليار جنيه خلال أسبوع بنسبة انخفاض 2.2% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 17.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 748.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.2% عن الأسبوع الماضى.

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وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 396.4 مليار جنيه إلى 386.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 2.5%.

وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 250.8 مليار جنيه إلى 243.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.8%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 647.3 مليار جنيه إلى 630.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.6%.