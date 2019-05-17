الان تتابع مصدران: إنتاج النفط الروسي في أوائل مايو دون المحدد في الاتفاق العالمي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
قال مصدران بقطاع النفط، اليوم الجمعة، إن إنتاج النفط الروسي انخفض في الفترة من 1-16 مايو إلى 11.156 مليون برميل يوميا، دون المستوى البالغ 11.18 مليون برميل يوميا المُحدد في إطار اتفاق النفط العالمي بين أوبك
وحلفائها.
وأضاف المصدران لـ”رويترز”، أن النفط الذي يتم ضخه في نظام خط أنابيب ترانسنفت تراجع 6% في الفترة من أول مايو وحتى 16 من الشهر نفسه مقارنة مع متوسط المستويات المسجلة في أبريل.
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