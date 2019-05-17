مصدران: إنتاج النفط الروسي في أوائل مايو دون المحدد في الاتفاق العالمي

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قال مصدران بقطاع النفط، اليوم الجمعة، إن إنتاج النفط الروسي انخفض في الفترة من 1-16 مايو إلى 11.156 مليون برميل يوميا، دون المستوى البالغ 11.18 مليون برميل يوميا المُحدد في إطار اتفاق النفط العالمي بين أوبك

وحلفائها.

وأضاف المصدران لـ”رويترز”، أن النفط الذي يتم ضخه في نظام خط أنابيب ترانسنفت تراجع 6% في الفترة من أول مايو وحتى 16 من الشهر نفسه مقارنة مع متوسط المستويات المسجلة في أبريل.