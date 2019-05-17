- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 17-5-2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 17-5-2019 استقراراً ملحوظاً، قياساً على سعر الذهب أمس، ليسجل سعر جرام الذهب 21 وهو العيار الرئيسى فى سوق الصاغة 613 جنيها للجرام.
سعرالذهب عيار 18:سجل سعر الذهب اليوم الجمعة لعيار 18 قيمة 525 جنيها للجرام، ويعد هذا العيار منتشر بصورة ملحوظة فى القاهرة الكبرى، ويشهد طلب مرتفع عليه.
سعر الذهب عيار 21:عيار الذهب 21 سجل اليوم 613 جنيها للجرام، ويعد هذا العيار هو الأكثر طالبا فى مصر، ومنتشر بصورة كبيرة فى محافظات وجهة قبلى وبحرى.
الجنيه الذهب:سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 4904 جنيها، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21.
أوقية الذهب:سجلت أوقية الذهب استقرار ملحوظ اليوم الجمعة، لتسجل 1285 دولار، بعد ارتفاعها الأسبوع الماضى بصورة ملحوظة، نتيجة التطورات فى ملف التصعيد الجمركى بين أمريكا والصين.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 17-5-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.