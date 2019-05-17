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شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع للمرة الأولى فى 4 جلسات بفعل عمليات جني أرباح والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الأربع جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجلت فى الجلسة السابقة أعلى مستوى فى عشرة أيام ، بالإضافة إلى تقييم المستثمرين لتطورات النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.5% حتى الساعة 08:37 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 1.3% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى عشرة أيام ، بدعم آمال حل الخلافات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة السلبية.
تصدر قطاع صناعة السيارات قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض قدره 1.6% ، لتتوقف مكاسب القطاع التي استمرت على مدار ثلاث جلسات متتالية ،وفقد سهم بي أم دبليو أكثر من 5%.
يتابع المستثمرين عن كثب تطورات النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين ، خاصة بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة على شركة هواوي الصينية ، وبعد تأكيد صحيفة الحزب الشيوعي الحاكم فى الصين أن الحرب التجارية ستجعل الصين أقوى.
تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.6% ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.9% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بعد بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة ،وبدعم نتائج أعمال الشركات.
تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.6% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.7% ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 0.5% ،وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.4%.
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