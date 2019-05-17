شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل التراجع تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي وضعف الطلب الاستثماري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب قليلا بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الرابع على التوالي ، تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، بالإضافة إلى ضعف الطلب الاستثماري على المعدن كملاذ آمن.

تراجعت أسعار الذهب بحوالي 0.1% حتى الساعة 08:35 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,285.95$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,286.83$،وسجلت أعلى مستوي 1,288.93$ ، وأدنى مستوي 1,284.80$.

فقدت أسعار الذهب بالأمس نسبة 0.8% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بفعل صعود الدولار الأمريكي ، وانتعاش أسواق الأسهم العالمية.

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ارتفع مؤشر الدولار قليلا يوم الجمعة ، ليحافظ على صعوده لليوم الخامس على التوالي ، مقتربا من أعلى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، عاكسا استمرار الأداء القوي للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ،وهو ما لا يصب فى صالح أسعار الذهب.

يأتي هذا الأداء القوي للدولار الأمريكي بفضل بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة ،وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

ويضغط على أسعار الذهب أيضا ضعف مستويات الطلب الاستثماري على المعدن كملاذ آمن ، مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، تركيزا على شراء الأصول ذات العائد المرتفع الأسهم والسندات ، مع انحسار نسبي للمخاوف التجارية العالمية ،وبعد نتائج قوية لبعض الشركات والبنوك الكبرى فى العالم.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس دون أي تغيير يذكر ليستمر الإجمالي عند 733.23 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوي منذ 5تشرين الأول/أكتوبر 2018.