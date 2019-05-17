شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يفقد أكثر من 7% بفعل تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بأكثر من 7% بالتعاملات الفورية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، بفعل تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجلت الأسعار فى وقت سابق بالأمس أعلى مستوى فى عشرة أشهر ، وتحاول أكبر عملة رقمية فى العالم حاليا التمسك أعلى مستويات 7,000$ ، وحينها قد تحقق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 07:35بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية البتكوين حول7,313$ بانخفاض قدره 566$ بنسبة 7.2%،حيث سعر الافتتاح عند 7,879$،وسجلت أعلى مستوي عند 7,942$ ، وأدنى سعر عند 6,178$.

فقد "البتكوين" بالأمس نسبة 4% ، فى أول خسارة خلال أربعة أيام ، بفعل عمليات حاجز الأرباح ، بعدما سجلت الأسعار فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى عشرة أشهر عند 8,390$ لكل وحدة بتكوين.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية على نطاق واسع يوم الجمعة لتفقد أكثر من 25 مليار$ إلى إجمالي 225 مليار$ ، مع الهبوط الحاد حاليا فى معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق.

وقفزت القيمة السوقية بالأمس إلى إجمالي 264 مليار$ ،والذي يعد أعلى مستوى منذ آب /أغسطس 2018، ليفقد السوق 39 مليار$ فى أقل من 48 ساعة ، مع تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح ،وتغطية مراكز شرائية كبيرة.

وتحاول أكبر عملة رقمية فى العالم "البتكوين" حاليا التمسك أعلى مستويات الحاجز النفسي عند 7,000$ ،وحينها قد تحقق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي.

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تراجعت هيمنة البتكوين على التداولات بالسوق الرقمية من 60.52% يوم الثلاثاء ، والذي يعد أعلى مستوى منذ نيسان/أبريل 2017 ، إلى حدود 56% يوم الجمعة ، فى علامة على تباطؤ الطلب على العملة الرائدة فى سوق التشفير.

ارتفعت العقود الآجلة للبتكوين فى بورصة CME إلى رقم قياسي جديد عند 33,700 عقد فى 13 أيار/مايو الجاري ،وهو رقم أعلى بكثير من الرقم القياسي السابق عند 22,500 عقد الذي تم تداوله فى 4 نيسان/أبريل الماضي.

توقع بعض خبراء التشفير خلال الفترة الأخيرة إنه بعد الحركة الصعودية الكبيرة فى أسعار البتكوين وعملات رقمية أخرى ، حدوث مستويات تشبع شرائي ستؤدي إلى حدوث انكماش فى الأسعار لبعض أسابيع.

من الأخبار السلبية هذا الأسبوع فى سوق التشفير ، قيام لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC بتأجيل قرارها مرة أخرى بخصوص الموافقة على إدراج وتداول صندوق البتكوين المتداولة فى البورصة " Bitwise".

كشفت الهيئة الأمريكية يوم الثلاثاء 14 أيار/مايو أنها أخرت قرارها بشأن ما إذا كانت ستوافق أو لا توافق على صندوق ETF المقدم من Bitwise.

تقدمت Bitwise مبدئيا للحصول على ETF فى شباط/فبراير الماضي ،وكان المفترض صدور قرار لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC خلال 45 يوما ، وقامت اللجنة بتأجيل قرارها فى آذار/مارس إلى اتخاذ القرار بحلول 16 أيار/مايو الجاري ،والآن فترة تأجيل أخري" 45 يوما على الأقل" حتى يصدر القرار النهائي.

الجدير بالذكر إن الصندوق المقترح من قبل Bitwise مختلفا عن الصناديق المقترحة من شركات أخرى "لم يصدر أيضا قرار بشأنها" حيث إن الشركة سوف تستمد الأسعار من مجموعة متنوعة من بورصات التشفير العالمية بهدف تمثيل السوق بشكل أفضل.