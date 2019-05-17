شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي بفعل "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم السادس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ، بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، حيث لا تزال المملكة المتحدة البريطانية تواجه مخاطر الانفصال "بريكست" الفوضوي عن الاتحاد الأوروبي.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.1% حتى الساعة 07:15 جرينتش،ليتداول عند 1.2780$،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2796$،وسجل الأعلى عند 1.2798$ ، والأدنى عند 1.2779$ الأدنى منذ 14 شباط/فبراير الماضي.

فقد الجنيه بالأمس نسبة 0.35% مقابل الدولار ، فى خامس خسارة يومية على التوالي ، ضمن أطول سلسلة خسائر يومية منذ آب/أغسطس الماضي ، بفعل مخاوف "بريكست" بالإضافة إلى قوة أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وعلى مدار الأسبوع الحالي ،فقد الجنيه الإسترليني حتى الآن نسبة 1.7% مقابل الدولار الأمريكي ، بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، حيث لا تزال المملكة المتحدة البريطانية تواجه مخاطر الانفصال الفوضوي عن الاتحاد الأوروبي.

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على الرغم من المحادثات المكثفة بين الطرفين ،فإن رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" تفشل حتى الآن فى الحصول على موافقة زعيم حزب العمال المعارض "جيريمي كوربين" على صياغة موحدة حول اتفاق انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي "بريكست".

ومع تزايد الضغط على "ماي" لوقف المحادثات مع حزب العمال ، تتصاعد الشكوك حول قدرة رئيسة الحكومة البريطانية وفريقها التفاوضي فى التوصل لاتفاق نهائي يوافق عليه البرلمان المحلي ويقره الاتحاد الأوروبي.

وتستعد "تيريزا ماي" لطرح الاتفاق حول "بريكست" للتصويت عليه داخل البرلمان البريطاني أوائل الشهر المقبل للمرة الرابعة هذا العام ،بعدما تم رفضه سابقا ثلاث مرات.

والموقف المتشدد للبرلمان البريطاني دفع الاتحاد الأوروبي إلى تأجيل موعد مغادرة المملكة المتحدة البريطانية من 29 آذار/مارس إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر القادم ، من أجل منح رئيسة الحكومة البريطانية المزيد من الوقت لترتيب الأوضاع الداخلية حول اتفاق الانفصال ،والحصول على موافقة البرلمان.