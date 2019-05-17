شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو لأول مرة في خمسة جلسات أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية بينما لا تزال بصدد أول خسائر أسبوعية لها في ثلاثة أسابيع أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:46 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% إلى مستويات 1.1178 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1174، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1180، بينما حقق الأدنى له عند 1.1171.

هذا وتترقب المستثمرين حالياً عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل للكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة النهائية السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس استقرار النمو عند 1.7% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية لشهر آذار/مارس، ومقابل نمو 1.4% في شباط/فبراير الماضي، كما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 1.2% ومقابل 0.8% في شباط/فبراير.

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ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماعات وزراء المالية لمنطقة اليورو إكوفين في بروكسل والتي تناقش العديد من القضايا المالية مثل آليات دعم اليورو والتمويل الحكومي، وتعد هذه الاجتماعات مغلقة أمام الصحافة إلا أن المسئولين عادة ما يتحدثون للمراسلين على مدار اليوم، ويذكر أن عضو البنك المركزي الأوروبي اجنازيو فيكسو نوه بالأمس لكون كل من الاقتصاد العالمي ومنطقة اليورو تحت ضغط من جراء الحمائية التجارية الأمريكية.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 97.8 مقابل 97.2 في نيسان/أبريل الماضي، مع الكشف عن توقعات المستهلكين للتضخم لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة، وذلك بالتزامن أيضا مع صدور قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.4% آذار/مارس.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الحديث المرتقب نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ريتشارد كلاردا حيال إستراتيجية سياسة الاحتياطي الفيدرالي والأدوات وممارسات الاتصال في الحدث الذي يستضيفه بنك فيلادلفيا الاحتياطي الفيدرالي، وصولاً إلى كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن تقريرها النصف سنوي حيال لسياسات الاقتصادية وسعر الصرف الدولي أو ما يطلق عليه تقرير العملة للخزانة الأمريكية.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أمس الخميس أعرب وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس عن كون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقوم بالإعلان عن قراره حيال التعريفات الجمركية الأمريكية على السيارات الواردة لبلاده في 18 من أيار/مايو الموفق غداً السبت، موضحاً أن ترامب أمامه العديد من الخيارات من بينها خيار المضي قدماً في محادثات تجارية لما بعد الشهر الجاري.