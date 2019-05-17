شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار النفط لأول مرة في أربعة جلسات متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له في أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في خمسة جلسات موضحاً ارتداده من الأعلى له منذ الثالث من أيار/مايو الجاري وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً.

وفي تمام الساعة 04:24 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم 15 حزيران/يونيو 0.08% لتتداول عند مستويات 63.09$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 63.12$ للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسلم 15 تموز/يوليو 0.01% لتتداول عند 72.78$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 72.79$ للبرميل، بينما تراجع مؤشر الدولار 0.02% إلى مستويات 97.81 مقارنة بالافتتاحية عند 97.83.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 97.8 مقابل 97.2 في نيسان/أبريل الماضي، مع الكشف عن توقعات المستهلكين للتضخم لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة، وذلك بالتزامن أيضا مع صدور قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.4% آذار/مارس.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الحديث المرتقب نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ريتشارد كلاردا حيال إستراتيجية سياسة الاحتياطي الفيدرالي والأدوات وممارسات الاتصال في الحدث الذي يستضيفه بنك فيلادلفيا الاحتياطي الفيدرالي، وصولاً إلى كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن تقريرها النصف سنوي حيال لسياسات الاقتصادية وسعر الصرف الدولي أو ما يطلق عليه تقرير العملة للخزانة الأمريكية.

بخلاف ذلك، فقد أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط الأربعاء الماضي فائض 5.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في العاشر من هذا الشهر مقابل عجز 4.0 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر، ولنشهد ارتفع المخزونات إلى 472.0 مليون برميل، وارتفاع المخزونات إلى 2% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

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وفي نفس السياق، فقد أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة آنذاك انخفاض مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 1.1 مليون برميل، لتظل المخزونات 2% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، بينما ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 0.1 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 5% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا أيضا الأربعاء أفادت وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أنه من السابق لآونة التنبؤ بقرار مستقبلي حيال اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط من قبل منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم بلاده، والذي يقتدي بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من هذا العام، وذلك مع الضبابية التي تشهدها الأسواق بسبب الأوضاع في كل من فنزويلا وإيران بالإضافة إلى ليبيا.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا يوم الثلاثاء الماضي أفادت وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح بأن الهجوم الإرهابي الذي وقع صباح الثلاثاء في محطة ضخ لخط الأنابيب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبوع على الساحل الغربي، أسفر عن حريق في المحطة رقم ثمانية وأنه تم السيطرة على الحريق بعد أن خلف أضراراً محدودة.

وتطرق المهندس خالد الفالح لكون شركة أرامكو السعودية قامت بإيقاف ضخ النفط عبر الأنابيب مع العمال على تقييم الأضرار وإصلاح المحطة لإعادة الخط والضخ لوضعه الطبيعي، موضحاً أن العمل الإرهابي والتخريبي الذي وقع مؤخراً في الخليج العربي ضد منشآت حيوية لا يستهدف المملكة العربية السعودية فحسب، وإنما يستهدف إمدادات الطاقة حول العالم والاقتصاد العالمي، ومضيفاً أن صادرات بلاده النفطية ستستمر دون انقطاع.

كما تابعنا أيضا الثلاثاء الماضي الكشف عن التقرير الشهري لمنظمة أوبك والذي أفاد ببقاء المنظمة على توقعاتها بنمو الاقتصاد العالمي 3.2% خلال العام الجاري 2019، وأن الطلب على النفط قد يرتفع بواقع 1.21 مليون برميل يومياً إلى 99.94 مليون برميل يومياً هذا العام، بينما من المرجح انخفاض إمدادات النفط من خارج المنظمة بواقع 30 ألف برميل يومياً إلى 64.52 مليون برميل يومياً في 2019.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر يوم الجمعة الماضية، فقد انخفضت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع اثنان منصة إلى إجمالي 805 منصة خلال الأسبوع المنقضي في العاشر من أيار/مايو، ويذكر أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط شهد مؤخراً ارتفاعاً لمستوى قياسي جديد والذي يعد الأعلى له على الإطلاق عند 12.3 مليون برميل يومياً.