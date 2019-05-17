شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الذهب للجلسة الرابعة على التوالي متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار عند الأعلى له في أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة على التوالي من الأعلى لها منذ 11 من نيسان/أبريل متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي موضحاً ارتداده من الأعلى له منذ الثالث من أيار/مايو وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:15 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 حزيران/يونيو القادم 0.05% لتتداول حالياً عند 1,286.30$ للأونصة موضحة توالي ارتدادها من الأعلى لها في خمسة أسابيع مقارنة مع الافتتاحية عند 1,287.20$ للأونصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 97.82 مقارنة بالافتتاحية عند 97.83.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 97.8 مقابل 97.2 في نيسان/أبريل الماضي، مع الكشف عن توقعات المستهلكين للتضخم لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة، وذلك بالتزامن أيضا مع صدور قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.4% آذار/مارس.

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ويأتي ذلك قبل أن نشهد الحديث المرتقب نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ريتشارد كلاردا حيال إستراتيجية سياسة الاحتياطي الفيدرالي والأدوات وممارسات الاتصال في الحدث الذي يستضيفه بنك فيلادلفيا الاحتياطي الفيدرالي، وصولاً إلى كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن تقريرها النصف سنوي حيال لسياسات الاقتصادية وسعر الصرف الدولي أو ما يطلق عليه تقرير العملة للخزانة الأمريكية.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أمس الخميس أعرب وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس عن كون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقوم بالإعلان عن قراره حيال التعريفات الجمركية الأمريكية على السيارات الواردة في 18 من أيار/مايو الموفق غداً السبت، موضحاً أن ترامب أمامه العديد من الخيارات من بينها خيار المضي قدماً في محادثات تجارية لما بعد الشهر الجاري، ومضيفاً أن تركيز الإدارة الأمريكية ينصب على ملف التجارة مع الصين.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب أعرب يوم الثلاثاء الماضي عن كون المحادثات التجارية مع الصين لم تنهار، كما أفادت المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية آنذاك أن بكين وواشنطون اتفقا على مواصلة المفاوضات التجارية، وجاء ذلك عقب إعلان الصين يوم الاثنين الماضي عن عزمها زيادة الرسوم الجمركية على وارداتها مع سلع أمريكة تقدر بنحو 60$ مليار من 10% إلى 25% بحلول مطلع حزيران/يونيو المقبل.

ونود الإشارة لكون قرار الصين في مطلع الأسبوع أوضح تصاعد حدة الحرب التجارية بينها وبين الولايات المتحدة التي رفعت في نهاية الأسبوع الماضي التعريفات الجمركية على السلع الصينية تقدر بقيمة 200$ مليار أيضا من 10% إلى 25% لتبلغ بذلك السلع الصينية التي تخضع لرسوم جمركية 25% نحو 250$ مليار، وذلك وسط تهديد إدارة الرئيس الأمريكي ترامب بفرض رسوم جمركية 25% على سلع صينية أخرى تقدر بنحو 325$ مليار قريباً.