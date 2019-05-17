شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أخر جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع ارتفاع مؤشرات الأسهم اليابانية بأكثر من الواحد بالمائة وارتفاع الأسهم الاسترالية بقرابة الواحد بالمائة بالإضافة إلى ارتفاع النيوزيلندية والاستقرار الإيجابي لمؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم الصينية بقرابة الاثنان بالمائة وانخفض هانج سينج لأسهم هونج كونج بقرابة الواحد بالمائة اليوم الجمعة في ظلال تسعير المستثمرين لتوجهات الإدارة الأمريكية في ملفات التجارة العالمية للولايات المتحدة.

هذا وقد نوه بالأمس وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس لكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقوم بالإعلان عن قراره حيال التعريفات الجمركية الأمريكية على السيارات الواردة للولايات المتحدة في 18 من أيار/مايو الجاري الموفق غداً السبت، موضحاً أن الرئيس الأمريكي أمامه العديد من الخيارات، ومضيفاً أنه لا يزال أمامه خيار المضي قدماً في محادثات تجارية حيال ذلك الأمر لما بعد الشهر الجاري، وسط أفادته بأن تركيز الإدارة الأمريكية ينصب حالياً على المحادثات التجارية بين واشنطون وبكين.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب أعرب يوم الثلاثاء الماضي عن كون المحادثات التجارية مع الصين لم تنهار، كما أفادت المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية آنذاك أن بكين وواشنطون اتفقا على مواصلة المفاوضات التجارية، وجاء ذلك عقب إعلان الصين يوم الاثنين الماضي عن عزمها زيادة الرسوم الجمركية على وارداتها مع سلع أمريكة تقدر بنحو 60$ مليار من 10% إلى 25% بحلول مطلع حزيران/يونيو المقبل.

ونود الإشارة لكون قرار الصين في مطلع الأسبوع أوضح تصاعد حدة الحرب التجارية بينها وبين الولايات المتحدة التي رفعت في نهاية الأسبوع الماضي التعريفات الجمركية على السلع الصينية تقدر بقيمة 200$ مليار أيضا من 10% إلى 25% لتبلغ بذلك السلع الصينية التي تخضع لرسوم جمركية 25% نحو 250$ مليار، وذلك وسط تهديد إدارة الرئيس الأمريكي ترامب بفرض رسوم جمركية 25% على سلع صينية أخرى تقدر بنحو 325$ مليار قريباً.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 1.59% ليربح 24.39 نقطة ويصل إلى المستوى 1,561.94، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 1.56% ليربح هو الأخر 328.55 نقطة ويصل إلى المستوى 21,391.53.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فقد شهدت انخفاضاً خلال تداولات الجلسة، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.81% ليخسر 67.85 نقطة ويصل إلى المستوى 3,676.11، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 1.53% ليخسر هو الأخر 45.32 نقطة ويصل إلى المستوى 2,910.39.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً بنسبة 0.79% ليخسر 223.39 نقطة ويصل إلى المستوى 28,051.68، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.02% ليربح 0.44 نقطة ويصل إلى المستوى 2,068.13.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.12% ليربح 11.71 نقطة ويصل إلى المستوى 10,188.70، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.72% ليربح هو الأخر 45.77 نقطة ويصل إلى المستوى 6,373.60.