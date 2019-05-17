شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزيلندي بصدد أطول مسيرات خسائر أسبوعية لها في عام أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده من الأدنى له منذ الثامن من أيار/مايو الجاري، حينما اختبر الأدنى له منذ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما لا يزال يعد بصدد خامس خسائر أسبوعية له على التوالي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:49 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.05% إلى مستويات 0.6539 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6536 بعد أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6543، بينما حقق الأدنى له في أكثر من أسبوع عند 0.6528.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر قطاع الأعمال التصنيعي والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 53.0 مقابل 52.0 في آذار/مارس الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين للمدخلات والمخرجات واللذان يعدوا مؤشرات مبدئية للضغوط التضخمية واللتان أوضحوا انكماش أسعار المنتجين للمدخلات والمخرجات 0.5%، 0.9% مقابل نمو 0.7%، 1.6% في الربع الرابع الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 97.8 مقابل 97.2 في نيسان/أبريل الماضي، مع الكشف عن توقعات المستهلكين للتضخم لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة، وذلك بالتزامن أيضا مع صدور قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.4% آذار/مارس.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الحديث المرتقب نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ريتشارد كلاردا حيال إستراتيجية سياسة الاحتياطي الفيدرالي والأدوات وممارسات الاتصال في الحدث الذي يستضيفه بنك فيلادلفيا الاحتياطي الفيدرالي، وصولاً إلى كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن تقريرها النصف سنوي حيال لسياسات الاقتصادية وسعر الصرف الدولي أو ما يطلق عليه تقرير العملة للخزانة الأمريكية.