شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة وتسجل أطول فترة مكاسب هذا الشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم مواصلة مكاسبها لليوم الثالث على التوالي، وهي أطول فترة مكاسب سجلتها هذا الشهر حتى الآن، وذلك مع انحسار المخاوف بشأن الحرب التجارية بالإضافة إلى صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وكانت إدارة الرئيس "دونالد ترامب" قد أعلنت فرض حظر على الشركات الأمريكية بعدم استخدام تكنولوجيا "هواوي" الصينية بسبب ما رأته من تشكيلها مخاطر على الأمن القومي.



واظهرت بيانات حكومية ان عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة انخفض بستة عشر ألفا إلى 212 ألفاً في الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت وتيرة بناء المنازل الجديدة بنسبة 5.7% في الشهر الماضي.



وتلقى قطاع الطاقة دعماً من ارتفاع سعر "ويست تكساس" بنسبة 1.4% مغلقاً عند 62.87 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 63.4 دولار وأقل سعر عند 62.08 دولار.

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وارتفع "برنت" بنسبة 1.2% وأغلق عند 72.62 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 73.3 دولار وأقل سعر عند 71.8 دولار.



وفي ختام الجلسة، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.8% (ما يعادل 214 نقطة) إلى 25862 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 25957 نقطة وأقل سعر عند 25692 نقطة.



وصعد "ناسداك" بنسبة 1% (ما يعادل 76 نقطة) إلى 7898 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 7946 نقطة وأقل مستوى عند 7826 نقطة.



وارتفع "ستاندرد اند بورز" بنسبة 0.9% (ما يعادل 25 نقطة) إلى 2876 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 2892 نقطة وأقل مستوى عند 2855 نقطة.