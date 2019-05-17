شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل تهبط بنحو 5%..و"بتكوين" أدنى 8000 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم بعد مكاسب قوية سجلتها أمس خاصة الريبل التي ارتفعت بأكثر من 10% في جلسة الأربعاء، لكنها لا تزال أعلى حاجز 0.40 دولار.



وكانت الريبل قد قفزت يوم الأربعاء الماضي مخترقة حاجزي المقاومة عند 0.33 دولار ثم 0.37 دولار حتى اجتازت مستوى 0.45 دولار.



ولكن تعرضت معظم العملات الرقمية اليوم ومن بينها الريبل لعمليات بيع مكثفة من أجل جني الأرباح في أعقاب المكاسب الحادة.

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وأقبل مستثمرون على العملات الرقمية كتنويع لمحفظتهم الاستثمارية في الوقت الذي تراجعت فيه أسواق الأسهم العالمية نتيجة تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وانخفضت الريبل بحلول الساعة 20:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.9% إلى 0.41 دولارن وسجلت أعلى سعر اليوم عند 0.48 دولار وأقل سعر عند 0.39 دولار.



أما الريبل، فقد انخفضت بنسبة 4.4% إلى 7796 دولارا، وسجلت أعلى سعر عند 8372 دولار وأقل سعر عند 7748 دولار.