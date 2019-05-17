شكرا لقرائتكم خبر عن "بوينج" تنتهي من تحديث برمجيات "737 ماكس" وتعلن اقتراب عودتها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انتهت "بوينج" الأمريكية من المرحلة النهائية لتحديث برمجيات "737 ماكس" التي أكدت أنها كانت السبب في سقوط طائرتين من نفس الطراز إندونيسية وإثيوبية ووفاة أكثر من 340 راكب.



وأضافت الشركة أنها أجرت تحليقاً تجريبياً لأكثر من 360 ساعة في 207 رحلات جوية للتأكد من جاهزية "737 ماكس" بعد تحديث برمجيات قمرة قيادتها مشيرة إلى أنها تعمل مع إدارة الطيران الفيدرالية من حيث منح التفاصيل كاملة حول التجارب والبرمجيات وأيضاً مدى ثقة وردة فعل الطيارين بعد التجربة.



وعلاوة على ذلك، قالت "بوينج" إنها ستتعاون مع الإدارة الفيدرالية بشأن الحصول على الموافقات اللازمة المتعلقة بالتحليق التجريبي لطائرات "737 ماكس" وأيضاً على رخصة استعدادها للتحليق بشكل نهائي.

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وأكدت الشركة على التزامها منح التفاصيل والمعلومات حول "737 ماكس" التي ستحتاجها او تطلبها شركات طيران وجهات تنظيمية عالمية.



ووصف المدير التنفيذي لـ"بوينج" "دينيس مويلينبيرج" هذه التحديثات بأنها الأكثر أماناً على متن الطائرات مشيراً إلى تطوير الشركة برامج تدريبية وتعليمية للطيارين تم مراجعتها بواسطة الجهات الفيدرالية المعنية.



وتتوقع "بوينج" إعادة "737 ماكس" للخدمة في الرحلات الجوية في مختلف دول العالم قريباً بعد وقف استخدامها من جانب دول وحكومات.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "بوينج" بنسبة 2.3% مغلقاً عند 353.7 دولار، وسجل اعلى سعر اليوم عند 446 دولارا وأقل سعر عند 292.4 دولار.