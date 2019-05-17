شكرا لقرائتكم خبر عن "مايكروسوفت" تتعاون مع منافستها "سوني" في الذكاء الاصطناعي والألعاب الإلكترونية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "مايكروسوفت" و"سوني كورب" إبرام شراكة بينهما اليوم ستركز على العديد من الجوانب التي شهدت تنافسية شديدة بينهما سابقاً.



وأفادت الشركتان في بيان رسمي اليوم أنهما ستتعاونان في تحسين أنشطة الذكاء الاصطناعي والأنشطة الترفيهية للمستهلكين المعنية بالألعاب الإلكترونية وألعاب الفيديو.



وتتنافس "مايكروسوفت" بأجهزتها الشهيرة "إكس بوكس" مع "سوني" التي تبيع اجهزة "بلاي ستيشن"، ولكن بناء على الشراكة الجديدة، سوف يتم التعاون في إيجاد حلول في الحوسبة السحابية لألعاب الفيديو وأنشطة بث المحتوى.

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وعلاوة على ذلك، سوف توفر "مايكروسوفت" بنظامها للحوسبة السحابية "أزور" المزيد من الخدمات لـ"سوني" لدعم أعمالها في هذا الصدد.



وأيضاً ستتعاون "سوني" و"مايكروسوفت" في مجال الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات باستخدام مستشعرات الصور التي تطورها "سوني" ومنصة "أزور" السحابية التي تطورها "مايكروسوفت".



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "مايكروسوفت" بحلول الساعة 19:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.1% إلى 128.7 دولار، وسجل أعلى سعر عند 129.3 دولار وأقل سعر عند 126.4 دولار.



يُذكر ان "مايكروسوفت" أعلنت الشهر الماضي عن نتائج أعمال قوية شهدت أرباحا وإيرادات فاقت توقعات المستهلكين خلال الربع السنوي الأول بدعم من انشطة الحوسبة السحابية والبرمجيات.