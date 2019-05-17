شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض وتتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية واستمرار القلق في الأسواق حيال الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم مما يؤثر سلبياً في الطلب على المعادن.



وأعلنت الولايات المتحدة اليوم فرض حظر على استخدام الشركات الأمريكية لتكنولوجيا "هواوي" الصينية بسبب ما رأته من خطر على الامن القومي، وهددت بكين بالرد على هذه الخطوة.

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يأتي ذلك بعد إعلان كل من الولايات المتحدة والصين زيادة الرسوم الجمركية على وارداتهما إلى 25% نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق بين البلدين.



وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:56 بتوققيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.8 نقطة وأقل مستوى عند 97.4 نقطة.



وفي نهاية الجلسة، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 1.8% وأغلقت عند 14.539 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر 14.825 دولار وأقل سعر عند 14.515 دولار، ويتجه المعدن نحو تسجيل خسائر أسبوعية بنسبة 1.6%.