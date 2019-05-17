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شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني يواصل خسائره وسط ضغوط على "ماي" للاستقالة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني خلال تداولات اليوم مع استمرار الضبابية بشأن "بريكست" والضغوط على رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" من أجل التقدم باستقالتها.
ويرى محللون أن حكومة "ماي" عاجزة عن صياغة اتفاق بشأن الانسحاب من التكتل الأوروبي الموحد وتمريره عبر البرلمان.
وتستعد "ماي" إلى التقدم باتفاق جديد للتصويت عليه أمام البرلمان البريطاني، وذلك بعد رفض اتفاقاتها السابقة ثلاث مرات على مدار العام الجاري.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق على تأجيل إلغاء عضوية بريطانيا في التكتل الموحد حتى الحادي والثلاثين من اكتوبر/تشرين الأول من أجل منح فرصة لاطراف التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشان "بريكست".
وعلى صعيد التداولات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 18:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1.2799، وسجل أعلى سعر عند 1.2861 وأقل سعر عند 1.2788.
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