شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار والأسهم يضغطان على الذهب ليغلق على انخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم بضغطٍ من ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى الإقبال على أسواق الأسهم والعزوف عن المعادن النفيسة.



يأتي ذلك رغم استمرار الحرب التجارية بين واشنطن وبكين وتصاعدها في أعقاب قرار إدارة "ترامب" بمنع الشركات الأمريكية من استخدام تكنولوجيا "هواوي" الصينية لمخاطرها على الأمن القومي.

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وارتفع الدولار (أمام أغلب العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.8 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 97.8 نقطة وأقل مستوى عند 97.4 نقطة.



وكانت بيانات حكومية قد أظهرت انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة بستة عشر ألف إلى 212 ألفاً في الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت وتيرة بناء المنازل في البلاد بنسبة 5.7% في أبريل/نيسان، وأسفرت هذه البيانات عن دعم الدولار.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.9% إلى 1286.20 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1299.3 دولار وأقل سعر عند 1284.20 دولار.