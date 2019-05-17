شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الداش كوين يجري بعض التصحيح الهابط – تحليل - 17-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر الداش كوين هبوطاً بشكل ملحوظ بعد اختبار مقاومة القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ليجري تصحيحاً هابطاً للارتفاع الذي تم قياسه من 112.16 إلى 163.08، ويحافظ على ثباته فوق مستوى 38.2% فيبوناتشي الذي يشكّل أرضية دعم مهمة عند 143.63، بانتظار استئناف الميل الصاعد الذي يستهدف اختبار مستوى 163.00 مبدئياً.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 143.63 سيجبر السعر على إجراء مزيد من التصحيح الهابط واختبار مناطق تصل إلى 137.62 وقد يمتد إلى 131.61 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 140.00 والمقاومة 163.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد