شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يختبر دعم القناة – تحليل - 17-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر اللايتكوين مزيد من التداولات السلبية ليختبر دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يلتقي مع هذا الدعم ليضيف مزيد من القوة إليه، يرافقه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبّع في البيع.

وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، والذي تتواجد أهدافه الرئيسية التالية عند 107.00 ثم 109.25، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستوى 93.55.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 93.00 والمقاومة 107.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد