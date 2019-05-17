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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم يستمر بالارتفاع – تحليل - 17-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الإيثريوم مزيد من التداولات الإيجابية محافظاً على ثباته فوق حاجز 260.90 المخترق مسبقاً، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً خلال الجلسات القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا التالي يصل إلى 300.00.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن الارتداد هبوطاً وكسر مستوى 225.00 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 250.00 والمقاومة 290.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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