الاقتصاد

سعر البتكوين يضطر لبعض الانخفاض – تحليل - 17-05-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر البتكوين تداولات سلبية جديدة ليقترب من اختبار مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% للارتفاع الذي تم قياسه من 5359.00 إلى 8328.80، ويظهر ميلاً صاعداً الآن في محاولة للابتعاد عن المستوى المذكور واستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، تحفّزه إيجابية مؤشر ستوكاستيك الحالية.

 

وبالتالي، سيكون الاتجاه الصاعد متوقعاً خلال الجلسات القادمة، والأهداف تبدأ عند 8400.00 وتمتد لتذهب بعيداً نحو 8870.00 بعد اختراق المستوى السابق، مع الانتباه إلى أن كسر 7628.00 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر ليمد الموجة التصحيحية الهابطة ويستهدف مستوى 7195.00 على المدى القريب.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 7630.00 والمقاومة 8200.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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