شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يواجه المتوسط المتحرك – تحليل - 17-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الدولار مقابل الفرنك اختباراً لحاجز 1.0100 الآن، ونلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 يشكّل ضغط سلبي أمام السعر، بانتظار دفع السعر لاستئناف الاتجاه الهابط وكسر مستوى 1.0040 لتأكيد التوجه نحو 0.9935 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية التالية.

وبالتالي، سيبقى السيناريو السلبي قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 1.0128 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0040 والمقاومة 1.0128

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط