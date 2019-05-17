شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يجتاز الهدف الأول – تحليل - 17-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي الانخفاض ليكسر مستوى 0.6905 ويستقر دونه، معززاً التوقعات بامتداد الموجة الهابطة على المدى القصير، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 0.6800 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية التالية.

لذلك، سيبقى الاتجاه الهابط مسيطراً ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 0.7044 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6820 والمقاومة 0.6940

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط