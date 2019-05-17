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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يتعافى – تحليل - 17-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر عقود خام برنت بإيجابية ملحوظة يوم أمس ليخترق مستوى 72.65 ويستقر فوقه، مما يفعّل سيناريو الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، يدعمه التحرك فوق المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 75.60 كمحطة رئيسية تالية.
لذلك، سيكون الميل الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر مستويات 72.65 ثم 71.35 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر للانخفاض من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 71.00 والمقاومة 75.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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