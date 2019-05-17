شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يخترق المقاومة – تحليل - 17-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر النفط اختراق مستوى 62.70 بعد إغلاق الشمعة اليومية فوقه، مما يفتح الطريق أمام استمرار الميل الصاعد خلال الجلسات القادمة، ممهداً الطريق أمام استعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد.

لذلك، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 62.40 والثبات دونه، مع الإشارة إلى أن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 65.00 وتمتد إلى 66.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.00 والمقاومة 65.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد