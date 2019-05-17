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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحقق الهدف الأول – تحليل - 17-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر الفضة بسلبية قوية لينجح بتحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 14.50، ونتوقع استمرار الميل الهابط داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة للتوجه نحو 13.93 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة بدعم من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50 ما لم يتم اختراق مستوى 14.80 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.25 والمقاومة 14.80
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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