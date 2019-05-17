شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يختبر الدعم – تحليل - 17-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الذهب اختباراً لمستوى الدعم 1286.00 ويستقر حوله الآن، مما يقدّم إشارات على توجه السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الهابط من جديد، لكنه بحاجة للحصول على إغلاق يومي دون المستوى المذكور لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو مستويات 1275.30 ثم 1253.20.

بالمقابل، نشير إلى أن اختراق 1302.60 سيقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتحقيق أهداف إيجابية تصل إلى 1320.00 ثم 1346.73.

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وبالتالي، سنستمر في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر كسر الدعم 1286.00 أو اختراق المقاومة 1302.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1275.00 والمقاومة 1300.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير